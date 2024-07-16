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Врач Григорьян назвал боль в груди и одышку возможными признаками ишемии

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Эндоваскулярный хирург, член Российского общества специалистов по эндоваскулярным методам диагностики и лечения кандидат медицинских наук Ашот Григорьян рассказал, по каким симптомам можно заподозрить ишемическую болезнь сердца (ИБС).
Врач Григорьян назвал боль в груди и одышку возможными признаками ишемии
  • Gettyimages.ru

В числе самых распространённых проявлений заболевания — давящая боль за грудиной, между лопатками, а также чувство жжения или жара в этой области, поделился врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ещё один признак ишемии — одышка, возникающая на фоне даже небольшой физической нагрузки вроде подъёма по лестнице, ходьбы по прямой дороге или выполнения любой физической работы, отметил Григорьян.

Также в ряду распространённых симптомов ИБС — боль в эпигастральной области, которую многие ошибочно принимают за проявление гастрита или пищевое отравление, добавил хирург.

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