Врач Васильева: причиной роста числа родинок на теле может быть выброс гормонов
- Gettyimages.ru
Среди основных причин появления родинок на коже она назвала наследственный фактор, а также ультрафиолетовое излучение, полученное на активном солнце либо в солярии.
Ещё одна причина — избыточный выброс гормонов, объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, к появлению новых образований может привести приём некоторых лекарственных препаратов или травматизация кожных покровов, добавила Васильева.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва напомнила о правилах загара для сохранения здоровья кожи.