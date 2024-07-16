RT в Telegram
Подпишись

Врач Васильева: причиной роста числа родинок на теле может быть выброс гормонов

Короткая ссылка
Врач-онкодерматолог центра «СМ-Клиника» Елизавета Васильева перечислила причины избыточного появления родинок на теле.
Врач Васильева: причиной роста числа родинок на теле может быть выброс гормонов
  • Gettyimages.ru

Среди основных причин появления родинок на коже она назвала наследственный фактор, а также ультрафиолетовое излучение, полученное на активном солнце либо в солярии.

Ещё одна причина — избыточный выброс гормонов, объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, к появлению новых образований может привести приём некоторых лекарственных препаратов или травматизация кожных покровов, добавила Васильева.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва напомнила о правилах загара для сохранения здоровья кожи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить