Врач Васильева: причиной роста числа родинок на теле может быть выброс гормонов

Врач-онкодерматолог центра «СМ-Клиника» Елизавета Васильева перечислила причины избыточного появления родинок на теле.

Среди основных причин появления родинок на коже она назвала наследственный фактор, а также ультрафиолетовое излучение, полученное на активном солнце либо в солярии.

Ещё одна причина — избыточный выброс гормонов, объяснила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, к появлению новых образований может привести приём некоторых лекарственных препаратов или травматизация кожных покровов, добавила Васильева.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва напомнила о правилах загара для сохранения здоровья кожи.