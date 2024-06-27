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Дерматолог Филёва: время пребывания на солнце надо увеличивать постепенно

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва напомнила о правилах загара, соблюдая которые можно сохранить здоровье кожи.
Дерматолог Филёва: время пребывания на солнце надо увеличивать постепенно
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, следует избегать солнечных лучей в моменты их наивысшей активности — с 10:00 до 17:00, поделилась специалист с Life.ru.

Также врач посоветовала отказаться от использования масла для загара, так как оно создаёт на коже слой, усиливающий воздействие солнца. Это может привести к ожогам, предупредила Филёва.

Кроме того, она посоветовала увеличивать время пребывания на солнце постепенно, начиная с 10—15 минут, чтобы кожа успела адаптироваться.

Лучше выбирать кремы и лосьоны с широким спектром защиты (UVA и UVB) и SPF не ниже 30, заключила дерматолог.

Ранее нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва рассказала о правилах безопасного загара.

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