Специалист Дубинникова рассказала, как выйти на работу после долгого перерыва

Генеральный директор HR-агентства Favourite partners Наталья Дубинникова дала рекомендации, как выйти на работу после долгого перерыва.

В первую очередь необходимо понять свои возможности и выяснить, какая есть потребность у рынка по личному профилю, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«Далее следует обновить резюме. «Продающим» его делают не названия компаний и даже не навыки, а кейсы. Работодателю интересны результаты, а не обещания», — сказала специалист.

По словам Дубинниковой, двух-трёх кейсов хватит, если они хорошо оформлены.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала в беседе с RT, как преодолеть страх при смене профессии.