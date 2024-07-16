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Специалист Дубинникова рассказала, как выйти на работу после долгого перерыва

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Генеральный директор HR-агентства Favourite partners Наталья Дубинникова дала рекомендации, как выйти на работу после долгого перерыва.
Специалист Дубинникова рассказала, как выйти на работу после долгого перерыва
  • Gettyimages.ru

В первую очередь необходимо понять свои возможности и выяснить, какая есть потребность у рынка по личному профилю, заявила эксперт в беседе с РИАМО.

«Далее следует обновить резюме. «Продающим» его делают не названия компаний и даже не навыки, а кейсы. Работодателю интересны результаты, а не обещания», — сказала специалист.

По словам Дубинниковой, двух-трёх кейсов хватит, если они хорошо оформлены.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала в беседе с RT, как преодолеть страх при смене профессии.

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