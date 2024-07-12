Карьерный специалист: при желании сменить профессию важно составить чёткий план

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала в беседе с RT, как преодолеть страх при смене профессии.

По её мнению, первая причина, которая удерживает человека от дальнейшего карьерного развития, — это боязнь перемен.

«Новые вызовы манят и пугают нас одновременно. Поэтому мы можем испытывать чувство неуверенности в своих силах. Однако страх и тревогу легко преодолеть, если придерживаться чёткого плана. Подумайте, какие знания и навыки вам нужно освоить для будущей профессии, и оцените, сколько времени понадобится на их усвоение. Чем более подробно расписаны шаги, тем проще и спокойнее будет действовать», — пояснила Чукина.

По её словам, следующее заблуждение о смене работы основано на распространённом мнении о том, что стабильность — это хорошо.

«Именно стабильность лишает нас возможности полностью раскрыть свой профессиональный потенциал. Если человек 15 лет проработал на одном месте и по одной специальности, требования современного рынка труда могут его сильно пугать», — добавила специалист.

Как объяснила собеседница RT, длительное пребывание в привычной обстановке расслабляет, а отсутствие новых вызовов формирует в человеке ригидность, то есть неспособность быстро и гибко подстраиваться под изменения.

«Если вам сложно адаптироваться к новым условиям, изучите тренд на непрерывное обучение. Эта современная концепция подразумевает постоянное развитие навыков, которое продолжается на протяжении всей жизни. Кандидат, совершенствующий свои знания, всегда будет востребован на рынке труда, ведь у него есть преимущество перед другими соискателями»,—отмечает она.

Специалист добавила, что ещё одним препятствием на пути профессионального роста становится страх «карьерных упущений».

Она пояснила, что даже если человек готов к изменениям, освоение новой специальности и поиск работы могут занять некоторое время или снизить доход. Из-за этого решение откладывается на неопределённый срок, а затем появляется сожаление об упущенных возможностях.

«Всё это может усиливать страх перед неизвестностью, что приводит к убеждениям: «Я уже слишком стар», «Я не востребован», «Везде нужны связи», «Нечем будет платить за ипотеку». Но если разобраться, то это всего лишь наши переживания, которые ничем не подкреплены. Лучшее время, чтобы начать действовать, — это сейчас», — заключила она.

Ранее Чукина рассказала в беседе с RT, как распознать тревожные сигналы, которые свидетельствуют о необходимости сменить работу.