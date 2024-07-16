Врач Файзрахманов рассказал об осложнениях при сахарном диабете

Профессор, заведующий Центром офтальмологии, заведующий кафедрой офтальмологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова Ринат Файзрахманов рассказал об осложнениях при сахарном диабете.

Диабет нарушает микроциркуляцию крови, что приводит к поражению всех органов и систем организма, в том числе нарушается работа сетчатки глаза, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Регулярное обследование позволяет диагностировать все офтальмологические патологии на той стадии, когда ещё нет выраженного поражения зрения и центрального отдела сетчатки. На той стадии, когда мы можем в принципе приостанавливать данный процесс», — сказал Файзрахманов.

По словам специалиста, в настоящее время открываются региональные эндокринологические центры с кабинетами для пациентов с диабетическим поражением глаз.

«Эти центры оборудуются по последнему слову техники: устанавливаются новые лазеры, направленные на коррекцию периферических поражений, позволяющие врачам проводить лазерную коагуляцию сетчатки, бороться с неоваскуляризацией заднего или переднего отделов глаза», — рассказал врач.

Ранее врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала о группах риска по развитию сахарного диабета.