Врач Файзрахманов рассказал об осложнениях при сахарном диабете
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Диабет нарушает микроциркуляцию крови, что приводит к поражению всех органов и систем организма, в том числе нарушается работа сетчатки глаза, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
«Регулярное обследование позволяет диагностировать все офтальмологические патологии на той стадии, когда ещё нет выраженного поражения зрения и центрального отдела сетчатки. На той стадии, когда мы можем в принципе приостанавливать данный процесс», — сказал Файзрахманов.
По словам специалиста, в настоящее время открываются региональные эндокринологические центры с кабинетами для пациентов с диабетическим поражением глаз.
«Эти центры оборудуются по последнему слову техники: устанавливаются новые лазеры, направленные на коррекцию периферических поражений, позволяющие врачам проводить лазерную коагуляцию сетчатки, бороться с неоваскуляризацией заднего или переднего отделов глаза», — рассказал врач.
Ранее врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала о группах риска по развитию сахарного диабета.