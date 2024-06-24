Врач Атаманова рассказала о группах риска по развитию диабета

Врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова рассказала о группах риска по развитию сахарного диабета.

«В их число входят сахарный диабет у родителей, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, показатели артериального давления больше 130/80», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, скрининг следует проходить всем людям после 35 лет, особенно с избыточной массой тела.

«Основная причина развития сахарного диабета — ожирение. Лишний вес приводит к инсулинорезистентности. Она возникает, когда снижается чувствительность клеток к инсулину», — добавила Атаманова.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.