Врач Атаманова рассказала о группах риска по развитию диабета
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«В их число входят сахарный диабет у родителей, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, показатели артериального давления больше 130/80», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, скрининг следует проходить всем людям после 35 лет, особенно с избыточной массой тела.
«Основная причина развития сахарного диабета — ожирение. Лишний вес приводит к инсулинорезистентности. Она возникает, когда снижается чувствительность клеток к инсулину», — добавила Атаманова.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.