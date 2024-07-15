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Подмосковные предприятия экспортировали сельхозтоваров на $637 млн

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В Минсельхозпроде Московской области рассказали, что за четыре месяца предприятия региона экспортировали в другие страны 46 тыс. т сельхозтоваров на $637 млн.
Подмосковные предприятия экспортировали сельхозтоваров на $637 млн
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«Масложировой продукции продано более чем на $23 млн, продукции мукомольно-крупяной промышленности — более чем на $21 млн, масличных семян и плодов — на $6 млн», — заявил глава министерства Сергей Двойных.

Он также отметил, что Подмосковье оказалось в числе регионов-лидеров в России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочных продуктов, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области предприятия — резиденты ОЭЗ «Дубна» наладили экспорт продукции более чем в 100 стран.

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