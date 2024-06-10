Резиденты подмосковной ОЭЗ наладили экспорт продукции более чем в 100 стран

В Московской области предприятия-резиденты ОЭЗ «Дубна» наладили экспорт продукции более чем в 100 стран.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Высокотехнологичная российская продукция, которая производится в Подмосковье, направляется в Китай, Индию, Иран, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, страны СНГ и по другим направлениям», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Как отметила чиновник, подмосковные компании экспортируют лекарства, косметику, софт, решения в сфере IT и другое.

Ранее сообщалось, что предприниматели из Подмосковья продемонстрировали свою продукцию на выставке в Кении.