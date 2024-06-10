Предприниматели из Подмосковья продемонстрировали свою продукцию на выставке в Кении, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организовал на выставке для предпринимателей общий стенд. В рамках мероприятия также были организованы встречи с потенциальными партнёрами для представителей бизнеса.

Среди посетителей выставки были такие компании, как производитель контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» из Одинцова, производитель сантехнического оборудования «Спецсантехника» из Рузы, производитель сантехнической продукции «РТТ» из Егорьевска, а также другие предприятия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 460 экспортёров получили поддержку в I квартале 2024 года.