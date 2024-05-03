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В Подмосковье более 460 экспортёров получили поддержку в I квартале 2024 года

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области заявили о государственной поддержке более 460 экспортёров в I квартале 2024 года.
В Подмосковье более 460 экспортёров получили поддержку в I квартале 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Как отметили в министерстве, субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспортную деятельность, доступны меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

За указанный период услугами регионального Фонда поддержки ВЭД и Российского экспортного центра воспользовались 361 субъект малого и среднего предпринимательства и 117 предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят более 15 инвестпроектов до конца года.

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