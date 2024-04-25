В Подмосковье запустят более 15 инвестпроектов до конца года

Реализацию 16 инвестпроектов планируют завершить в 13 округах Московской области до конца 2024 года.

Об этом сообщает 360.ru.

Инвестиции в проекты превысят 19 млрд рублей. К настоящему времени завершены три проекта, включающие объекты в Истре, Солнечногорске и Луховицах.

Как заявил зампред правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, реализация проектов позволит создать около 1,5 тыс. рабочих мест, а также расширить производственные мощности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали ещё 18 тыс. объектов малого и среднего бизнеса.