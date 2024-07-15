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Психолог Самбурский: лень возникает из-за отсутствия мотивации

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Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский заявил, что лень — это не всегда плохо.
Психолог Самбурский: лень возникает из-за отсутствия мотивации
  • Gettyimages.ru

«Она возникает из-за отсутствия мотивации, усталости или эмоциональных переживаний. С детства нам внушают, что лень — это плохо, что это негативное качество, но зачастую это естественная реакция организма на физическую перегрузку», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё одна возможная причина лени — внутреннее сопротивление, когда подсознание говорит, что человек делает не то, что на самом деле хочет.

Как отметил Самбурский, лень защищает организм от перегрузок.

«Лень сигнализирует о необходимости отдохнуть, помогает предотвратить эмоциональное выгорание и сохранить ментальное здоровье», — добавил он.

Ранее кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН рассказал, какие существуют способы борьбы со стрессом.

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