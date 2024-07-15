Педагог Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу
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В беседе с РИАМО она заявила, что важно познакомить подростка с правовым законодательством в сфере труда несовершеннолетних. Родители также могут посмотреть вакансии вместе с ребёнком.
Дети должны знать, с какого возраста и сколько часов в день они могут работать, а также на какую зарплату претендовать.
Преснова также отметила, что первая зарплата — это событие, в честь которого можно организовать дома праздник.
«Подростку будет приятно, если родители отметят его достижения, стремление к самодостаточности и способность к ответственным решениям. Дети должны знать, что дома их всегда выслушают и поддержат в любых начинаниях», — добавила эксперт.
Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рекомендовала молодым людям использовать время летних каникул для подработок и стажировок.