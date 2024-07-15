RT в Telegram
Подпишись

Педагог Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу

Короткая ссылка
Кандидат педагогических наук специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу.
Педагог Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО она заявила, что важно познакомить подростка с правовым законодательством в сфере труда несовершеннолетних. Родители также могут посмотреть вакансии вместе с ребёнком.

Дети должны знать, с какого возраста и сколько часов в день они могут работать, а также на какую зарплату претендовать.

Преснова также отметила, что первая зарплата — это событие, в честь которого можно организовать дома праздник.

«Подростку будет приятно, если родители отметят его достижения, стремление к самодостаточности и способность к ответственным решениям. Дети должны знать, что дома их всегда выслушают и поддержат в любых начинаниях», — добавила эксперт.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рекомендовала молодым людям использовать время летних каникул для подработок и стажировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить