Педагог Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу

Кандидат педагогических наук специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу.

В беседе с РИАМО она заявила, что важно познакомить подростка с правовым законодательством в сфере труда несовершеннолетних. Родители также могут посмотреть вакансии вместе с ребёнком.

Дети должны знать, с какого возраста и сколько часов в день они могут работать, а также на какую зарплату претендовать.

Преснова также отметила, что первая зарплата — это событие, в честь которого можно организовать дома праздник.

«Подростку будет приятно, если родители отметят его достижения, стремление к самодостаточности и способность к ответственным решениям. Дети должны знать, что дома их всегда выслушают и поддержат в любых начинаниях», — добавила эксперт.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рекомендовала молодым людям использовать время летних каникул для подработок и стажировок.