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Россияне оценили свою работоспособность в жару

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Большинство жителей Москвы и Московской области, принявших участие в новом опросе, оценили свой уровень работоспособности в жаркую погоду как средний и ниже среднего.
Россияне оценили свою работоспособность в жару
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

Оценивая уровень собственной продуктивности, 39% респондентов назвали его средним, 14% — ниже среднего, а 13% — низким. Только 7% назвали свою работоспособность очень высокой, а 27% — высокой.

Всего по России 25% жителей высокомотивированны в жаркий период. 40% оценивают мотивацию работать летом на среднем уровне, 17% — ниже среднего. Ещё 11% назвали свою работоспособность низкой.

Ранее врач-невролог клинико-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Ольга Мартьянова рассказала, что жаркая погода влияет на ментальное состояние человека. В частности, в жару у людей снижается работоспособность.

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