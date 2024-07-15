Россияне оценили свою работоспособность в жару
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».
Оценивая уровень собственной продуктивности, 39% респондентов назвали его средним, 14% — ниже среднего, а 13% — низким. Только 7% назвали свою работоспособность очень высокой, а 27% — высокой.
Всего по России 25% жителей высокомотивированны в жаркий период. 40% оценивают мотивацию работать летом на среднем уровне, 17% — ниже среднего. Ещё 11% назвали свою работоспособность низкой.
Ранее врач-невролог клинико-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Ольга Мартьянова рассказала, что жаркая погода влияет на ментальное состояние человека. В частности, в жару у людей снижается работоспособность.