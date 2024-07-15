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Врач Мартьянова объяснила причины снижения работоспособности в жару

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Врач-невролог клинико-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Ольга Мартьянова рассказала, что жаркая погода влияет на ментальное состояние человека. В частности, в жару у людей снижается работоспособность.
Врач Мартьянова объяснила причины снижения работоспособности в жару
  • Gettyimages.ru

Научные исследования показали, что продуктивность работы офисных сотрудников заметно снижается, когда температура воздуха в помещении превышает +24 °C, поделилась она в беседе с сайтом kp.ru.

«Все исследования показывают, что жаркая погода влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на скорость принятия решений», — отметила Мартьянова.

По её словам, жаркая погода вызывает у человека тепловой стресс, когда мозг запускает защитные механизмы, стремясь снизить активность. Этим объясняется вялость, сонливость, снижение концентрации внимания, констатировала невролог.

Ранее терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Видное ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Камышникова рассказала о влиянии жары на здоровье.

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