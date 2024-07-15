RT в Telegram
Подпишись

Врач Новик: хрипы в груди и длительный кашель могут указывать на астму

Короткая ссылка
Профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России Геннадий Новик назвал признаки бронхиальной астмы.

Существует чёткий алгоритм диагностики астмы у детей и взрослых: заболевание подтверждается данными спирографии (оценка функций внешнего дыхания), а также посредством исследований для выявления повышенной чувствительности организма к аллергенам, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

«Основными проявлениями заболевания являются свистящие хрипы, кашель, ощущение заложенности в груди как при контакте с аллергенами (кошками, собаками, пыльцой растений), так и на фоне простудных заболеваний», — отметил Новик.

Он подчеркнул, что при некоторых признаках следует незамедлительно обращаться к терапевту, пульмонологу или аллергологу. Среди таких тревожных проявлений хрипы на фоне респираторно-вирусной инфекции, а также длительные приступы кашля, возникающие не только из-за инфекции, но и из-за незначительной физической нагрузки.

Ранее кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, как сохранить здоровье в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить