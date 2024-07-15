Врач Новик: хрипы в груди и длительный кашель могут указывать на астму

Профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России Геннадий Новик назвал признаки бронхиальной астмы.

Существует чёткий алгоритм диагностики астмы у детей и взрослых: заболевание подтверждается данными спирографии (оценка функций внешнего дыхания), а также посредством исследований для выявления повышенной чувствительности организма к аллергенам, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

«Основными проявлениями заболевания являются свистящие хрипы, кашель, ощущение заложенности в груди как при контакте с аллергенами (кошками, собаками, пыльцой растений), так и на фоне простудных заболеваний», — отметил Новик.

Он подчеркнул, что при некоторых признаках следует незамедлительно обращаться к терапевту, пульмонологу или аллергологу. Среди таких тревожных проявлений хрипы на фоне респираторно-вирусной инфекции, а также длительные приступы кашля, возникающие не только из-за инфекции, но и из-за незначительной физической нагрузки.

Ранее кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, как сохранить здоровье в жару.