Врач Тарасов: отёки и синяки под глазами могут указывать на болезни почек

Главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов рассказал, что отёки под глазами часто могут сигнализировать о проблемах с почками.

«Симптомы, такие как отёки, синяки под глазами, изменения цвета лица и сухость кожи, могут указывать на проблемы с почками, особенно если они проявляются в комплексе», — объяснил специалист в беседе с URA.RU.

Кроме того, свои особенности имеет и боль в почках, отметил врач. Её отличает постоянный характер, односторонняя локализация и возможное повышение температуры.

При данных симптомах необходимо обратиться к врачу, добавил Тарасов.

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