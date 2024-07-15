Врач Тарасов: отёки и синяки под глазами могут указывать на болезни почек
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«Симптомы, такие как отёки, синяки под глазами, изменения цвета лица и сухость кожи, могут указывать на проблемы с почками, особенно если они проявляются в комплексе», — объяснил специалист в беседе с URA.RU.
Кроме того, свои особенности имеет и боль в почках, отметил врач. Её отличает постоянный характер, односторонняя локализация и возможное повышение температуры.
При данных симптомах необходимо обратиться к врачу, добавил Тарасов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.