СК ведёт следственные действия на территории завода, где обслуживался SSJ-100

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи ведут следственные действия на территории завода, где обслуживался самолёт Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в Подмосковье.

Об этом говорится в Telegram СК.

«Проводятся следственные действия на территории завода, где самолёт проходил техническое обслуживание», — добавляется в сообщении.

Ранее Петренко заявила, что дело о крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье передано в центральный аппарат ведомства.

Также источник RT заявлял, что тела погибших при крушении лайнера уже доставлены специалистам для генетической экспертизы.