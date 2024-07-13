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СК ведёт следственные действия на территории завода, где обслуживался SSJ-100

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи ведут следственные действия на территории завода, где обслуживался самолёт Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение в Подмосковье.
СК ведёт следственные действия на территории завода, где обслуживался SSJ-100
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram СК.

«Проводятся следственные действия на территории завода, где самолёт проходил техническое обслуживание», — добавляется в сообщении.

Ранее Петренко заявила, что дело о крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье передано в центральный аппарат ведомства.

Также источник RT заявлял, что тела погибших при крушении лайнера уже доставлены специалистам для генетической экспертизы.

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