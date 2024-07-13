СК ведёт следственные действия на территории завода, где обслуживался SSJ-100
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram СК.
«Проводятся следственные действия на территории завода, где самолёт проходил техническое обслуживание», — добавляется в сообщении.
Ранее Петренко заявила, что дело о крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье передано в центральный аппарат ведомства.
Также источник RT заявлял, что тела погибших при крушении лайнера уже доставлены специалистам для генетической экспертизы.