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Дело о крушении самолёта в Подмосковье передано в центральный аппарат СК

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что дело о крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье передано в центральный аппарат ведомства.

Об этом говорится в Telegram СК.

Она отметила, что решение принято по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — отмечается в заявлении.

Она добавила, что уже сформирована следственно-оперативная группа с опытными специалистами, а также подтвердила обнаружение чёрных ящиков.

«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолёт проходил техническое обслуживание», — добавляется в сообщении.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.

Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.

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