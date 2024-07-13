RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: бортовые самописцы упавшего Sukhoi Superjet 100 доставили в лабораторию

Короткая ссылка
Чёрные ящики с упавшего в Московской области самолёта Sukhoi Superjet 100 доставили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки.
ТАСС: бортовые самописцы упавшего Sukhoi Superjet 100 доставили в лабораторию
  • РИА Новости
  • © Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.

«Самописцы пригодны к расшифровке, но в результате крушения пострадали», — отметил собеседник.

Отмечается, что расшифровка бортовых самописцев начнётся 15 июля.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.

Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить