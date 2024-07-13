ТАСС: бортовые самописцы упавшего Sukhoi Superjet 100 доставили в лабораторию
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- © Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.
«Самописцы пригодны к расшифровке, но в результате крушения пострадали», — отметил собеседник.
Отмечается, что расшифровка бортовых самописцев начнётся 15 июля.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.
Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.