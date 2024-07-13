ТАСС: бортовые самописцы упавшего Sukhoi Superjet 100 доставили в лабораторию

Чёрные ящики с упавшего в Московской области самолёта Sukhoi Superjet 100 доставили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) для расшифровки.

Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.

«Самописцы пригодны к расшифровке, но в результате крушения пострадали», — отметил собеседник.

Отмечается, что расшифровка бортовых самописцев начнётся 15 июля.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что бортовые самописцы разбившегося в Московской области лайнера найдены.

Источник RT также заявил, что тела погибших при крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 уже доставлены в морг для генетической экспертизы.