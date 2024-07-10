Суд вынес приговор подростку, который заживо сжёг сверстника в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram судов общей юрисдикции города Москвы.
Несовершеннолетнего признали виновным по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».
«Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.
5 июня осуждённый облил бензином своего сверстника на детской площадке в районе Южное Бутово в Москве и поджёг. Подросток получил тяжёлые ожоги и 26 июня скончался в больнице.
Ранее в Кургане к 18 годам колонии приговорили обвиняемого в поджоге двух подростков.