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Суд вынес приговор подростку, который заживо сжёг сверстника в Москве

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Зюзинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы 15-летнего подростка, который облил бензином сверстника и заживо сжёг его.
Суд вынес приговор подростку, который заживо сжёг сверстника в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram судов общей юрисдикции города Москвы.

Несовершеннолетнего признали виновным по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

«Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении. 

5 июня осуждённый облил бензином своего сверстника на детской площадке в районе Южное Бутово в Москве и поджёг. Подросток получил тяжёлые ожоги и 26 июня скончался в больнице.

Ранее в Кургане к 18 годам колонии приговорили обвиняемого в поджоге двух подростков.

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