В МВД сообщили о госпитализации подростка, которого облили горючей жидкостью в Москве
- РИА Новости
«Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение», — приводит РИА Новости заявление.
По информации прокуратуры Москвы, пострадавший получил тяжёлые ожоги.
Ранее стало известно, что один человек пострадал в результате пожара в металлическом контейнере с дизельным топливом на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы.