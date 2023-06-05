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В МВД сообщили о госпитализации подростка, которого облили горючей жидкостью в Москве

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В Москве госпитализировали 14-летнего подростка, которого облили горючей жидкостью. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.
В МВД сообщили о госпитализации подростка, которого облили горючей жидкостью в Москве
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение», — приводит РИА Новости заявление.

По информации прокуратуры Москвы, пострадавший получил тяжёлые ожоги.

Ранее стало известно, что один человек пострадал в результате пожара в металлическом контейнере с дизельным топливом на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы.

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