В МВД сообщили о госпитализации подростка, которого облили горючей жидкостью в Москве

В Москве госпитализировали 14-летнего подростка, которого облили горючей жидкостью. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.

«Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение», — приводит РИА Новости заявление.

По информации прокуратуры Москвы, пострадавший получил тяжёлые ожоги.

Ранее стало известно, что один человек пострадал в результате пожара в металлическом контейнере с дизельным топливом на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы.