ТАСС: один человек пострадал при пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Москве
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В металлическом контейнере загорелись две ёмкости с дизельным топливом по 200 литров, сейчас их уже потушили. Предварительно, в результате пожара есть один пострадавший», — сказал собеседник агентства.
Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
По данным ведомства, пострадавший госпитализирован с ожогами в тяжёлом состоянии.
В настоящее время возгорание ликвидировано.