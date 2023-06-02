Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ТАСС: один человек пострадал при пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Москве

Короткая ссылка
Один человек пострадал в результате пожара в металлическом контейнере с дизельным топливом на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы.
ТАСС: один человек пострадал при пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Москве
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В металлическом контейнере загорелись две ёмкости с дизельным топливом по 200 литров, сейчас их уже потушили. Предварительно, в результате пожара есть один пострадавший», — сказал собеседник агентства.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

По данным ведомства, пострадавший госпитализирован с ожогами в тяжёлом состоянии.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить