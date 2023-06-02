ТАСС: один человек пострадал при пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Москве

Один человек пострадал в результате пожара в металлическом контейнере с дизельным топливом на территории завода «Красный Октябрь» на юге Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В металлическом контейнере загорелись две ёмкости с дизельным топливом по 200 литров, сейчас их уже потушили. Предварительно, в результате пожара есть один пострадавший», — сказал собеседник агентства.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

По данным ведомства, пострадавший госпитализирован с ожогами в тяжёлом состоянии.

В настоящее время возгорание ликвидировано.