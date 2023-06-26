В Москве умер подросток, которого облили горючей жидкостью и подожгли

В больнице в Москве скончался подросток, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджёг, заявили в столичной прокуратуре.

«Пострадавший на ул. Южнобутовская подросток скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Обвиняемого несовершеннолетнего заключили под стражу. Его действия квалифицировали в соответствии со статьёй УК России об убийстве с особой жестокостью.

Прокуратура Красноярского края ранее организовала проверку после гибели подростка, на которого упала бетонная конструкция.

По предварительным данным, 14-летний мальчик прыгнул с бетонной плиты, что стало причиной обрушения конструкции. Его госпитализировали с травмами головы и внутренних органов, на следующий день он скончался.