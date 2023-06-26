В Красноярском крае организовали проверку после гибели подростка под бетонной конструкцией

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после гибели подростка, на которого упала бетонная конструкция.

«Прокуратура Уярского района организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка. В заброшенном здании на него упала бетонная конструкция», — следует из сообщения.

По предварительным данным, 14-летний мальчик прыгнул с бетонной плиты, что стало причиной обрушения конструкции. Его госпитализировали с травмами головы и внутренних органов, на следующий день он скончался.

Ранее сообщалось, что в Омске 16-летний подросток умер от удара током во время самостоятельного ремонта домашнего компьютера.

В мае в Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего пенсионера убило током во время ловли рыбы.