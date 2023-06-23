В Омске подросток умер от удара током во время ремонта домашнего компьютера
- РИА Новости
«22 июня в Омске на улице Батумской обнаружено тело несовершеннолетнего с телесными повреждениями от поражения электрическим током», — говорится в сообщении.
По версии следователей, подросток предпринял попытку починить домашний компьютер самостоятельно, предварительно не отключив его от источника питания.
Из-за этого произошло короткое замыкание и удар током.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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