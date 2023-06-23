В Омске подросток умер от удара током во время ремонта домашнего компьютера

В Омске 16-летний подросток умер от удара током во время самостоятельного ремонта домашнего компьютера, сообщили в Следственном комитете России по Омской области.

«22 июня в Омске на улице Батумской обнаружено тело несовершеннолетнего с телесными повреждениями от поражения электрическим током», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подросток предпринял попытку починить домашний компьютер самостоятельно, предварительно не отключив его от источника питания.

Из-за этого произошло короткое замыкание и удар током.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В мае в Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего пенсионера убило током во время ловли рыбы.