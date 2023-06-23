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В Омске подросток умер от удара током во время ремонта домашнего компьютера

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В Омске 16-летний подросток умер от удара током во время самостоятельного ремонта домашнего компьютера, сообщили в Следственном комитете России по Омской области.
В Омске подросток умер от удара током во время ремонта домашнего компьютера
  • РИА Новости

«22 июня в Омске на улице Батумской обнаружено тело несовершеннолетнего с телесными повреждениями от поражения электрическим током», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подросток предпринял попытку починить домашний компьютер самостоятельно, предварительно не отключив его от источника питания.

Из-за этого произошло короткое замыкание и удар током.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

В мае в Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего пенсионера убило током во время ловли рыбы.

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