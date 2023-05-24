В Новосибирске 70-летнего пенсионера убило током во время рыбалки

В Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего пенсионера убило током во время ловли рыбы.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на СК России по Новосибирской области.

«По версии следствия, мужчина рыбачил на берегу водоёма и удочкой задел провода линии электропередачи, в результате чего получил поражение электрическим током», — прокомментировали в ведомстве.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. По факту инцидента СК проводит доследственную проверку, назначена судмедэкспертиза.

Ранее сайт Newinform сообщал, что СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.