В Кургане обвиняемого в поджоге двух подростков приговорили к 18 годам колонии
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Об этом сообщает URA.RU.
Суд признал его виновным в убийстве. После освобождения он будет находиться под ограничением свободы ещё 1,5 года.
Кроме того, обвиняемого обяжут выплатить компенсацию в размере 3 млн рублей.
Трагедия произошла 30 августа 2023 года в деревне Верхнеглубокое. Бурцев нанёс термические ожоги двум подросткам. Один из пострадавших скончался в больнице, второй получил ожоги 14% поверхности тела.
Ранее в Приморском крае завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 11-летнего мальчика в 1993 году.