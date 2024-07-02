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В Кургане обвиняемого в поджоге двух подростков приговорили к 18 годам колонии

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Курганский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя области Никиту Бурцева, который поджёг двух подростков в августе 2023 года.
В Кургане обвиняемого в поджоге двух подростков приговорили к 18 годам колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Суд признал его виновным в убийстве. После освобождения он будет находиться под ограничением свободы ещё 1,5 года.

Кроме того, обвиняемого обяжут выплатить компенсацию в размере 3 млн рублей.

Трагедия произошла 30 августа 2023 года в деревне Верхнеглубокое. Бурцев нанёс термические ожоги двум подросткам. Один из пострадавших скончался в больнице, второй получил ожоги 14% поверхности тела.

Ранее в Приморском крае завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 11-летнего мальчика в 1993 году.

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