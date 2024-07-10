В Подмосковье ИИ проанализировал более 280 тысяч медицинских снимков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Нейросеть анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза. С начала года искусственный интеллект распознал 191 тыс. флюорографий, 55 тыс. маммографий и 35 тыс. КТ грудной клетки», — заявила глава министерства Надежда Куртяник.
В настоящее время ИИ используется для распознавания рентгеновских снимков в 51 медучреждении Московской области.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2024 года.