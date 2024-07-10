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В Подмосковье ИИ проанализировал более 280 тысяч медицинских снимков

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В Мингосуправления Московской области рассказали, что с начала текущего года искусственный интеллект проанализировал более 280 тыс. медицинских снимков.
В Подмосковье ИИ проанализировал более 280 тысяч медицинских снимков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Нейросеть анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза. С начала года искусственный интеллект распознал 191 тыс. флюорографий, 55 тыс. маммографий и 35 тыс. КТ грудной клетки», — заявила глава министерства Надежда Куртяник.

В настоящее время ИИ используется для распознавания рентгеновских снимков в 51 медучреждении Московской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2024 года.

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