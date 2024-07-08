В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства
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Об этом сообщает 360.ru.
Как заявила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева, такие рецепты позволяют пациентам получать препараты без поездок в поликлинику.
«Электронные рецепты — это удобно. Пациенту не нужно ехать в поликлинику — врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на приёме онлайн», — сказала она.
Данные о выписанных рецептах хранятся в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг, передаёт «Радио 1».
Ранее сообщалось, что врачи на Ямале выписали свыше 200 тыс. электронных рецептов.