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В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства

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В Московской области оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2024 года.
В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

Как заявила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева, такие рецепты позволяют пациентам получать препараты без поездок в поликлинику.

«Электронные рецепты — это удобно. Пациенту не нужно ехать в поликлинику — врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на приёме онлайн», — сказала она.

Данные о выписанных рецептах хранятся в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что врачи на Ямале выписали свыше 200 тыс. электронных рецептов.

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