В Подмосковье 837 тысяч детей прошли профосмотры с начала года

В Минздраве Московской области рассказали о 837 тыс. детей, прошедших профосмотры с начала года.

Об этом сообщает 360.ru.

«Для удобства работающих родителей, проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду», — заявила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева.

Результаты медицинских профосмотров отражаются в личном кабинете на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что в Московской области оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2024 года.