В Подмосковье 837 тысяч детей прошли профосмотры с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
«Для удобства работающих родителей, проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду», — заявила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева.
Результаты медицинских профосмотров отражаются в личном кабинете на «Госуслугах».
Ранее сообщалось, что в Московской области оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2024 года.