В 2024 году YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов

Сервис YouTube, принадлежащий американской компании Google LLC, массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

С начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам.

Отмечается, что среди каналов, подпавших под санкции YouTube с 2020 года, — «Соловьёв LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, официальный канал Совета Федерации Федерального Собрания России.

Видеохостинг ограничил доступ к аккаунтам музыкальных исполнителей Shaman, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной.

Сервис заблокировал канал писателя Захара Прилепина, ресурс олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, каналы футбольных клубов ЦСКА и «Ахмат» и др.

Как отметили в ведомстве, ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры.

«Законодательство предусматривает ответственность за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ. Штраф составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 4 млн рублей. За повторное нарушение сумма штрафа составляет от 1/10 до 1/5 совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 8 млн рублей», — подчеркнули в РКН.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что сегодня на видеохостинге YouTube неудалёнными остаются более 61,3 тыс. запрещённых материалов, которые содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT о том, что ведомство выявило в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок.