RT в Telegram
Подпишись

Телеведущий из Венгрии: YouTube заблокировал программу с российским дипломатом

Короткая ссылка
Венгерский телеведущий Жолт Есенски заявил, что YouTube по доносу заблокировал на его канале выпуск программы с участием советника-посланника российского посольства в Венгрии Тиграна Гарибяна.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, Гарибян 4 ноября принял участие в программе на телеканале HirTV, где, в том числе, говорили о специальной военной операции на Украине.

Есенски рассказал, что загрузил запись на свой канал, но на следующий день её заблокировали.

«Обоснование — на канале не разрешено разжигание ненависти к защищённым группам», — уточнил он.

При этом ведущий подчеркнул, что никоим образом «не разжигалась ненависть к украинцам», даже говорили «братский народ».

Ранее на Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, которые позволяли смотреть российские фильмы и телеканалы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить