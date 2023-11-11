Телеведущий из Венгрии: YouTube заблокировал программу с российским дипломатом
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, Гарибян 4 ноября принял участие в программе на телеканале HirTV, где, в том числе, говорили о специальной военной операции на Украине.
Есенски рассказал, что загрузил запись на свой канал, но на следующий день её заблокировали.
«Обоснование — на канале не разрешено разжигание ненависти к защищённым группам», — уточнил он.
При этом ведущий подчеркнул, что никоим образом «не разжигалась ненависть к украинцам», даже говорили «братский народ».
Ранее на Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, которые позволяли смотреть российские фильмы и телеканалы.