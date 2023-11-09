На Украине запретили 16 медиасервисов, которые показывали российские фильмы
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Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
В перечень, в частности, попали «Амедиатека», Kion, «Смотрёшка», «Баскино», KinoGo и HDrezka.
Ранее на Украине запретили оплачивать подписку ряда российских онлайн-кинотеатров, включая more.tv, Okko, START и PREMIER.
Глава украинской Винницы Сергей Моргунов до этого заявлял о введении моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».
Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.