На Украине запретили 16 медиасервисов, которые показывали российские фильмы

На Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, которые позволяли смотреть российские фильмы и телеканалы.

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

В перечень, в частности, попали «Амедиатека», Kion, «Смотрёшка», «Баскино», KinoGo и HDrezka.

Ранее на Украине запретили оплачивать подписку ряда российских онлайн-кинотеатров, включая more.tv, Okko, START и PREMIER.

Глава украинской Винницы Сергей Моргунов до этого заявлял о введении моратория на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.