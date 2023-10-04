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На Украине ужесточат контроль над использованием русского языка в Одессе

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Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.
На Украине ужесточат контроль над использованием русского языка в Одессе
  • AP

«Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления. Только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере рекламы, предоставления услуг или торговли, может улучшить эту ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России назвали дискриминацией решение о запрете русского языка в СМИ Латвии.

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