На Украине ужесточат контроль над использованием русского языка в Одессе

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.

«Одесса нуждается в усиленном контроле за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общего ознакомления. Только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере рекламы, предоставления услуг или торговли, может улучшить эту ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России назвали дискриминацией решение о запрете русского языка в СМИ Латвии.