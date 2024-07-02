Врач Балан посоветовала пожилым ограничить садовые работы в жару

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Наталья Балан посоветовала людям пожилого возраста провести жаркие дни на свежем воздухе и при этом ограничить нагрузки.

Многие пенсионеры летом продолжают трудиться на огороде. Но физическая активность в 30-градусную жару не пойдёт на пользу здоровью, поделилась она с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, у пожилых снижается количество и частота вдохов, появляется одышка и ощущение нехватки воздуха, а также скачет давление, что свидетельствует о перегруженности сердечно-сосудистой системы. Это увеличивает вероятность инфарктов и инсультов.

«Из-за сильного потовыделения меняется состав крови, что может привести к образованию тромбов», — также предупредила Балан.

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