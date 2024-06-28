Врач Клименко дала советы по безопасному участию в выпускном

Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко рассказала, как сделать выпускной безопасным и комфортным.

«Выпускной вечер — это долгожданный праздник, который должен запомниться только приятными моментами и радостными эмоциями», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, алкоголь может привести к неадекватному поведению, ухудшению реакции и агрессии.

На первом месте должна быть безопасность.

«Не бойтесь сказать «нет» тому, что вам не нравится. Если кто-то предлагает вам что-то, что вас беспокоит, не стесняйтесь отказаться. Вы имеете право защитить себя и свои интересы. Не позволяйте другим диктовать вам правила праздника», — сказала врач.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость наряда выпускника в 2024 году составила 10—11 тыс. рублей.