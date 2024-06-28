RT в Telegram
Подпишись

Врач Клименко дала советы по безопасному участию в выпускном

Короткая ссылка
Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко рассказала, как сделать выпускной безопасным и комфортным.
Врач Клименко дала советы по безопасному участию в выпускном
  • РИА Новости

«Выпускной вечер — это долгожданный праздник, который должен запомниться только приятными моментами и радостными эмоциями», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, алкоголь может привести к неадекватному поведению, ухудшению реакции и агрессии.

На первом месте должна быть безопасность.

«Не бойтесь сказать «нет» тому, что вам не нравится. Если кто-то предлагает вам что-то, что вас беспокоит, не стесняйтесь отказаться. Вы имеете право защитить себя и свои интересы. Не позволяйте другим диктовать вам правила праздника», — сказала врач.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость наряда выпускника в 2024 году составила 10—11 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить