RT в Telegram
Подпишись

Врач Бережанский рассказал о причинах плохого самочувствия в жару

Короткая ссылка
Эксперт «Народный фронт. Аналитика» доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Павел Бережанский рассказал о причинах плохого самочувствия в жару.
Врач Бережанский рассказал о причинах плохого самочувствия в жару
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего, причина в том, что в жару организм теряет много жидкости, а вместе с ней большое количество солей — калия, магния, кальция и других», — заявил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, из-за нарушения водно-солевого баланса происходит сгущение крови, что приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Также на самочувствие в жаркую погоду влияет ультрафиолетовое излучение.

«Если занимаетесь спортом на улице, работаете на даче, старайтесь использовать перчатки и специальные рукава, защищающие от ультрафиолета», — сказал врач.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить