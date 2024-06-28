Врач Бережанский рассказал о причинах плохого самочувствия в жару
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«Прежде всего, причина в том, что в жару организм теряет много жидкости, а вместе с ней большое количество солей — калия, магния, кальция и других», — заявил врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По словам специалиста, из-за нарушения водно-солевого баланса происходит сгущение крови, что приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.
Также на самочувствие в жаркую погоду влияет ультрафиолетовое излучение.
«Если занимаетесь спортом на улице, работаете на даче, старайтесь использовать перчатки и специальные рукава, защищающие от ультрафиолета», — сказал врач.
Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.