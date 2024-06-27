Педиатр Фатхуллина посоветовала не давать детям консервированные грибы

Педиатр НИКИ детства Минздрава Московской области Ирина Фатхуллина рекомендовала не вводить в детский рацион грибы до возраста 8—10 лет.

Грибы, особенно не культивируемые, а лесные, могут нанести вред детскому здоровью, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства здравоохранения.

«У малышей и дошкольников желудочно-кишечный тракт ещё незрелый, а грибы очень трудно усваиваются, перевариваются до 18 часов из-за своей клетчатки — хитина», — подчеркнула Фатхуллина.

Что касается консервированных грибов, то их вовсе не стоит давать детям, добавила педиатр.

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