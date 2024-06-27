Развожаев: в Севастополе запустят программу обучения по оказанию первой помощи

Бесплатную массовую программу обучения по оказанию первой помощи запустят в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, прозвучавшим по итогам специального заседания законодательного собрания Севастополя, трагедия, произошедшая 23 июня, показала, что благодаря людям, обладающим навыками оказания первой помощи, удалось избежать дополнительных жертв.

«Поэтому мы сделаем в рамках программы по гражданской обороне отдельную программу массового обучения севастопольцев первой медицинской помощи», — приводит его слова ТАСС.

Наряду с этим Развожаев объявил, что общественный транспорт в городе оснастят дополнительными средствами и наборами для оказания первой помощи.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов проинформировал, что в стационарах остаются 66 пострадавших при ракетном ударе по Севастополю.