Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками
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«Транспорт будет останавливаться (во время сигнала тревоги. — RT)... В данной ситуации люди должны будут оставаться в самом транспорте, там будут дополнительные средства и наборы для первой медпомощи», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, в городе запустят программу обучения по оказанию первой помощи.
Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что в стационарах остаются 66 пострадавших при ракетном ударе по Севастополю.