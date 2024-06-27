Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками

В Севастополе общественный транспорт оснастят аптечками, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Транспорт будет останавливаться (во время сигнала тревоги. — RT)... В данной ситуации люди должны будут оставаться в самом транспорте, там будут дополнительные средства и наборы для первой медпомощи», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в городе запустят программу обучения по оказанию первой помощи.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что в стационарах остаются 66 пострадавших при ракетном ударе по Севастополю.