Врач Баркулова дала рекомендации гипертоникам

Врач-терапевт сети «Клиника Фомина» в Перми Анна Баркулова назвала главной ошибкой людей с гипертонией отказ от медикаментозной терапии при хорошем самочувствии.

Многие пациенты могут не заметить повышения давления, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Стабильное повышение артериального давления может привести к поражению внутренних органов, инсульту или инфаркту», — предупредила врач.

По её словам, при достижении целевого давления нельзя отказывать от приёма препаратов. Принимать лекарства следует ежедневно, заключила Баркулова.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.