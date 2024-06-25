Психолог Шляпников рассказал о способах побороть стресс
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«Самая эффективная стратегия — это поиск социальной поддержки (друзья, родственники, коллеги). Прогулки, умеренная физическая активность — тоже очень действенный способ. Он помогает организму справиться с перегрузками», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, благотворное влияние оказывает и общение с животными.
Как отметил Шляпников, при стрессе желательно нормализовать цикл бодрствования и сна, а также сбалансировать питание.
Ранее бизнес-психолог Виталий Наумов посоветовал летом тщательнее, чем обычно, планировать дела.