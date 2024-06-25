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Психолог Шляпников рассказал о способах побороть стресс

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Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников рассказал, какие существуют способы борьбы со стрессом.
Психолог Шляпников рассказал о способах побороть стресс
  • Gettyimages.ru

«Самая эффективная стратегия — это поиск социальной поддержки (друзья, родственники, коллеги). Прогулки, умеренная физическая активность — тоже очень действенный способ. Он помогает организму справиться с перегрузками», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, благотворное влияние оказывает и общение с животными.

Как отметил Шляпников, при стрессе желательно нормализовать цикл бодрствования и сна, а также сбалансировать питание.

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