Психолог Шляпников рассказал о способах побороть стресс

Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников рассказал, какие существуют способы борьбы со стрессом.

«Самая эффективная стратегия — это поиск социальной поддержки (друзья, родственники, коллеги). Прогулки, умеренная физическая активность — тоже очень действенный способ. Он помогает организму справиться с перегрузками», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, благотворное влияние оказывает и общение с животными.

Как отметил Шляпников, при стрессе желательно нормализовать цикл бодрствования и сна, а также сбалансировать питание.

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