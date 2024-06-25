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Нейропсихолог Маремпольская рассказала о способах формирования стрессоустойчивости

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Нейропсихолог Татьяна Маремпольская дала рекомендации по формированию стрессоустойчивости.
Нейропсихолог Маремпольская рассказала о способах формирования стрессоустойчивости
  • Gettyimages.ru

«Здесь можно выделить три основных направления: работа с мыслями, работа с чувствами, работа с телом», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, необходимо направлять негативные мысли в положительное русло, а также распознавать свои чувства и эмоции и выражать словами и действиями.

«В работе с телом нужно найти способ противостоять стрессу, самый простой — это физическая нагрузка, тренировка тела. По научным данным, 40-минутные занятия физической культурой в организме вырабатывают «гормоны радости» эндорфины, которые существенно влияют на наше физическое здоровье», — сказала нейропсихолог.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

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