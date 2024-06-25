В Подмосковье упростили процедуру получения слуховых аппаратов и протезов

В Министерстве социального развития Московской области рассказали об упрощении процедуры получения слуховых аппаратов и протезно-ортопедических изделий.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева, по новым правилам при подаче заявления не потребуется предоставлять медицинскую справку. Она будет запрошена автоматически из поликлиники.

Чиновник также добавила, что всех нуждающихся будут обеспечивать изделиями согласно электронным спискам.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области построят 19 ФАП и один офис врача общей практики.