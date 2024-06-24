RT в Telegram
Подпишись

Специалист Стародубова посоветовала с осторожностью относиться к мнению нутрициологов

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рекомендовала с осторожностью относиться к советам нутрициологов.
Специалист Стародубова посоветовала с осторожностью относиться к мнению нутрициологов
  • Gettyimages.ru

«Такой специальности в настоящий момент нет. Медицинская услуга — это всё, что может нанести вред здоровью. Если кто-то порекомендует другому человеку голодание, понятно, что рано или поздно это может привести к негативным последствиям для здоровья», — заявила эксперт в беседе с радиостанций «Говорит Москва».

По словам специалиста, услуги подобного характера должен предоставлять человек, имеющий медицинский диплом.

«Всё, что касается советов по питанию, — в настоящий момент это относится к деятельности диетологов», — заключила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить