Специалист Стародубова посоветовала с осторожностью относиться к мнению нутрициологов
- Gettyimages.ru
«Такой специальности в настоящий момент нет. Медицинская услуга — это всё, что может нанести вред здоровью. Если кто-то порекомендует другому человеку голодание, понятно, что рано или поздно это может привести к негативным последствиям для здоровья», — заявила эксперт в беседе с радиостанций «Говорит Москва».
По словам специалиста, услуги подобного характера должен предоставлять человек, имеющий медицинский диплом.
«Всё, что касается советов по питанию, — в настоящий момент это относится к деятельности диетологов», — заключила эксперт.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.