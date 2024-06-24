Специалист Стародубова посоветовала с осторожностью относиться к мнению нутрициологов

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рекомендовала с осторожностью относиться к советам нутрициологов.

«Такой специальности в настоящий момент нет. Медицинская услуга — это всё, что может нанести вред здоровью. Если кто-то порекомендует другому человеку голодание, понятно, что рано или поздно это может привести к негативным последствиям для здоровья», — заявила эксперт в беседе с радиостанций «Говорит Москва».

По словам специалиста, услуги подобного характера должен предоставлять человек, имеющий медицинский диплом.

«Всё, что касается советов по питанию, — в настоящий момент это относится к деятельности диетологов», — заключила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.