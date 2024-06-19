Дополнительную проверку для позиционирующих себя как психологов могут ввести в сети

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительную процедуру верификации для пользователей социальных сетей и сервисов для поиска работы, которые позиционируют себя как психологи. Копии обращений на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова есть в распоряжении RT.

Как отметил парламентарий, в последние годы всё больше россиян обращаются за психологической помощью.

К сожалению, по его словам, не все «специалисты» являются психологами и психотерапевтами с профильным высшим образованием.

«Большинство из них — выпускники несертифицированных школ (в том числе онлайн) либо люди, не обладающие никакой спецподготовкой, но зарабатывающие деньги на страхах и тревогах россиян», — заявил Чернышов.

Кроме того, как подчеркнул собеседник RT, отсутствуют гарантии, что псевдоспециалист, оказывающий психологическую помощь, соблюдает этические нормы и принципы и обладает нужными компетенциями.

Своих клиентов псевдопсихологи находят в социальных сетях, а также на сайтах бесплатных объявлений и услуг, добавил он.

«В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть возможность введения процедуры верификации для пользователей социальных сетей и сервисов о поиске работы и объявлений, позиционирующих себя как психологи. В том числе обязать администрацию таких интернет-ресурсов запрашивать электронные копии документов о наличии высшего профильного образования (психолог, психотерапевт, психиатр)», — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, после проверки документов аккаунт или сообщество психолога должно получать специальную графическую маркировку «Этому психологу можно доверять».

Не прошедшие верификацию аккаунты должны помечаться как подозрительные, предложил Чернышов.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент бесплатного психологического консультирования супругов из малообеспеченных семей, которые подают заявление о разводе, а также из многодетных семей без учёта категории малообеспеченности.