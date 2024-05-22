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Бесплатные услуги психолога призвали предоставлять ряду семей на грани развода

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Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент бесплатного психологического консультирования супругов из малообеспеченных семей, которые подают заявление о разводе, а также из многодетных семей без учёта категории малообеспеченности.
Бесплатные услуги психолога призвали предоставлять ряду семей на грани развода
  • Gettyimages.ru

Копии обращений на имя депутата Госдумы Татьяны Ларионовой и заместителя председателя ГД Анны Кузнецовой есть в распоряжении RT.

Как пояснила Волынец, распад семьи, которая в любом обществе остаётся важнейшим институтом социализации нового поколения, наносит психологический удар не только супружеской паре и ближайшим родственникам.

«Таким образом, расторжение брака, особенно тех супружеских пар, где имеются общие дети, нередко сопровождается невосполнимыми потерями для общества. Именно от государственной политики в отношении семьи в полной мере зависит решение демографических проблем России, наше будущее», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, своевременное обращение к психологам поможет предотвратить расставание, если обратиться за помощью на ранних стадиях конфликта, когда обоим супругам ещё есть что спасать и за что бороться.

К сожалению, квалифицированная помощь не всегда бывает доступной из-за материальных проблем в семье, объяснила детский омбудсмен.

Для решения этой проблемы Волынец считает крайне важным ввести регламент бесплатного психологического консультирования супругов из малообеспеченных семей, которые подают заявление о разводе, а также из многодетных семей без учёта категории малообеспеченности. «Прошу Вас поддержать данное предложение и инициировать разработку соответствующего законопроекта», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоём, установив повышенный размер штрафа, если один из пользователей — несовершеннолетний.

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