В Нижегородской области выросло до 14 число пациентов с признаками ботулизма

В Нижегородской области выросло до 14 число людей, обратившихся к врачам с признаками ботулизма, сообщает региональный Минздрав.

«По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребёнок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации», — цитирует министерство РИА Новости.

Число случаев подозрения на ботулизм в Казани также увеличилось до 14, все пострадавшие сейчас в инфекционной больнице.

В Москве 55 человек находятся в тяжёлом состоянии из-за отравления, у них наблюдаются аналогичные симптомы. Из них 30 человек остаются в реанимации.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал RT о признаках ботулизма. По его словам, минимального количества достаточно для отравления человека, ботулинический токсин при этом нарушает нервно-мышечную связь.

Следственный комитет России организовал следственно-оперативную группу по расследованию отравлений в столице.