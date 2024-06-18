В Нижегородской области выросло до 14 число пациентов с признаками ботулизма
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«По состоянию на 07:00 18 июня в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе один ребёнок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации», — цитирует министерство РИА Новости.
Число случаев подозрения на ботулизм в Казани также увеличилось до 14, все пострадавшие сейчас в инфекционной больнице.
В Москве 55 человек находятся в тяжёлом состоянии из-за отравления, у них наблюдаются аналогичные симптомы. Из них 30 человек остаются в реанимации.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал RT о признаках ботулизма. По его словам, минимального количества достаточно для отравления человека, ботулинический токсин при этом нарушает нервно-мышечную связь.
Следственный комитет России организовал следственно-оперативную группу по расследованию отравлений в столице.